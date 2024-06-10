未開封 SONY PlayStation4+縦置きスタンド

ご覧頂きありがとうございます。商品内容・PlayStation4グレイシャー・ホワイト500GB(CUH-2100AB02)・PS4スリム用縦置きスタンドどちらも未開封品となります。2017年にAmazonで購入して段ボール梱包のまま自宅で保管していました。全体的に綺麗な状態ですが細かな汚れやキズ等、見落としのある可能性がありますので神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。



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