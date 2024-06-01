カピバラさん　ファミレス　リーメント　8種類コンプリート



カピバラさん ファミレス：商品案内 | 株式会社リーメント



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カピバラさんリーメントコンプリートファミレス1.モーニングセット2.きつねうどんセット3.オムシチュー4.サンドイッチ5.ハンバーグセット6.お子様ランチ7.かつ御膳8.プリンアラモードバラ売り不可メーカーで販売終了しているので、今では手に入りにくい商品かと思います。開封済みで、コレクションボックスに入れて収納していましたが、部屋の整理のため、出品いたします。目立つ傷や汚れはありませんが、長期自宅保管のため、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。ネコポスで発送いたします。#カピバラさん#ファミレス#リーメント#ぷちサンプル#ミニチュア#かわいい#食玩#販売終了#レア