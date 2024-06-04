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パールスネア Pearl ＋ KC スネアスタンド SS-01
商品番号 L68120698758
商品名

パールスネア Pearl ＋ KC スネアスタンド SS-01
ブランド名 パール
特別価格 税込 3,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ご入金の翌日までにクロネコ宅配便(匿名配送)にて出荷いたします。スネア今年ハードオフで購入しました。STEELSHELL、MADEINTAIWANと書いてあります。かなり使用感がありますが、ハードオフのランクBだったので購入しました。ハードオフの安い中古はほとんどランクCだったので、それよりはいい状態だと思います。性能的にも特に問題は感じませんでした。サイズは内径35cm、高さ18cmです。スタンドKCスネアスタンドSS-01アマゾンで新品で購入しました。使用感がほとんどない綺麗な状態の美品だと思います。問題なくスネアが固定できます。コンパクトに畳めるタイプで収納も楽です。商品のボックスと付属品はありません。スネア本体とスネアスタンド本体のみです。ご了承お願いいたします。種類...スネア
http://narcologia.ru/goods/competitive622281.html
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製品情報 ー SS-01 | 株式会社キョーリツコーポレーション
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