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SONY PlayStation4PRO\u0026 PS4 純正充電スタンドセット
商品番号 D31553195772
商品名

SONY PlayStation4PRO\u0026 PS4 純正充電スタンドセット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation4CUH-7200BB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONYps4proです。ps5に買い替えのため出品致します。動作確認済み、初期化済みです。本体は横置きにしてカバーを付けて保管していたので綺麗な状態だと思います。おまけでカバーもお付けいたします。（写真5）コントローラーをつなぐUSBケーブルが反応しなくなったので百均のケーブルを使ってました。こちらもお付け致します。(念のため純正のケーブルも同封致します)純正充電スタンドも動作確認済みです。こちらも目立つ傷などはありません。中古品であることをご理解お願い致します。
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