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限定1000 ディズニー アート オブ ヘラクレス セル画 サイン入り アート本
商品番号 E54661549006
商品名

限定1000 ディズニー アート オブ ヘラクレス セル画 サイン入り アート本
ブランド名 Evital
特別価格 税込 38,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アート・オブ・ヘラクレスのスペシャル・エディション。限定1000、本体にシリアルナンバー入り。製作者らの直筆サイン入り。特製のヤング・ヘラクレスのセル画(セリセル、証明書付属、そのまま額に入れて飾れるよう特製のマット付き)封入、特製ケース入り。上記特別仕様品を収納する特製の箱入り。付属品完品のワンオーナー品。未開封品を購入し、開封済み。シュリンクラップの宣伝のシール部分もお付けします(ビニール袋に貼り付けてあり、綺麗ではない)。セル画は未使用で飾っておらず、取り出したのも凡そ25年前の開封時と今回出品のための撮影時の二度のみ。取り立てて不必要にあちこち触ったりした記憶はありませんが、マットに古本特有の黄色〜茶色のシミと同じような感じのシミが出ています。本も未読(販売済みの通常版を一読しているため)。確認のため少しめくったところパーフェクトに近いコンディションですが、20年以上前の購入品で、ケースがコットンの様な布地のため、埃が付着しやすい素材です。紙物ということもあり本体も経年劣化はあると思って下さい。なかなか未読、ワンオーナー品は出て来ないと思います。
http://narcologia.ru/goods/secretarial97416.html
http://narcologia.ru/goods/conception95357.html
http://narcologia.ru/goods/procurement823033.html
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