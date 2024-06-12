NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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商品詳細
【商品内容】ニンテンドースイッチ本体NintendoSwitch・switch本体・ジョイコン左・ジョイコン右・ドック・HDMIケーブル・電源アダプター・ジョイコングリップ・外箱【動作確認】・ゲームソフト読込みOK・タッチパネルでの反応ありOK・Bluetoothでコントローラー操作OK・インターネットWi-Fi接続OK・充電OK・テレビ出力OK・初期化済み・アルコール除菌済み※画面に小傷が付いております。usedですのでご理解のある方のみご購入ください。#ニンテンドー#Nintendo#任天堂#switch#スプラテゥーン3
http://narcologia.ru/goods/smear790504.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi448647.html
http://narcologia.ru/goods/tenet521263.html
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