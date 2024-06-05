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フェアリーテイル　1〜63 全巻　フェアリーテイルゼロ
商品番号 T76708188878
商品名

フェアリーテイル　1〜63 全巻　フェアリーテイルゼロ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「FAIRYTAIL」1巻から63巻　全巻セットプラスFAIRYTAIL創設秘話FAIRYTAILゼロもお付けします。フェアリーテイル　全63冊フェアリーテイルゼロ　1冊64冊セットです。途中まで古本で購入。後半は新刊で揃えました。はっきりとは言えませんが、34巻以降が全て初版なので、それくらいからだと思います。古い本なので焼けや折れ、汚れ等はご容赦願います。読む分には問題無いと思います。バラ売り不可即購入可能です！#真島ヒロ#真島_ヒロ#本#コミック／コミック
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