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レアコイル キラ 1st 極美品 ポケモンカードe
商品番号 I85841119589
商品名

レアコイル キラ 1st 極美品 ポケモンカードe
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードeの出品でございます。「第5弾神秘なる山」・レアコイルキラ1stEDITION入手時からカードファイルにて大切に保管しております。素人保管の為、完全美品をお求めの方、初期傷などを気にされる方の購入及びクレームはトラブル防止のためお断りさせていただいております。ご理解願います。目立った傷や汚れ等はございません。状態は良好で極美品です。カード状態は写真をご参考にお願いします。出品内容に関するお問い合わせ、価格交渉等ございましたら、コメント欄にて承りますのでお願い致します。#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードe#ポケモンカードまとめ買い種別···シングルカードシリーズ···ポケモンカードeレアリティ···☆
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