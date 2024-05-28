ヨンジュン FCアンケートトレカ 1000人限定

開封後、綺麗に保存していました。気になるところは写真でアップしていますが、見落としがある場合がございますのでその点をご理解していただける方のご購入をお願いします。こちらは2021年のFCアンケート1000人限定トレカとなります。即購入OKです！なにか質問がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。



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