YAMAHA DS550U ヤマハドラム 椅子

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商品詳細
安定性、耐久性、操作性を上位機種から受け継いだドラムツールのエントリーモデルです！！電子ドラム用としても最適です！座面サイズラウンドシート直径294mm座面高さ420から600mm自分に合った高さに調整できます！中古ですが目立つような傷や汚れはありません。正常使用できます。送料込みでメルカリに引かれる金額もあるのでお値引きは厳しいです。しっかりダンボールで梱包もしっかりして発送致します！アクセサリー・パーツ···椅子
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