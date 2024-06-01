経済学史(書き込み・過去問付き)

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商品詳細
日吉必修、春講義、秋講義、それぞれ合わせて計3年分の過去問の書き込みがあります。2023年、評定A取得しています。全て写経済みですが2021春.2022春.2023秋.の過去問も希望でしたら紙媒体で挟んでお付けいたします。「経済学史」川俣雅弘定価:￥3600#川俣雅弘#川俣_雅弘#本
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