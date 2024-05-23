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ingbelle 88鍵盤ポータブル電子ピアノMIDIキーボード PH88C
商品番号 P65382817825
商品名

ingbelle 88鍵盤ポータブル電子ピアノMIDIキーボード PH88C
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

はこ様専用電子ピアノです。(スタンド付き)よく見ると、少しのキズはありますが、目立つものではないです。鍵盤一つずつ音の確認しました。譜面台、取説、フットペダル、ケーブル有ります。本体、ケース収納時約、幅1290奥行240高さ90重量7kg弱スタンドのベルトが切れてますが、ハンドルで角度を変えてしっかり固定されているので、問題なく使用できると思います。スタンド折りたたみ時約縦980×横460×高さ70重量　約3.6kg
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