【新品　未開封】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ■商品名NintendoSwitchNINTENDOSWITCH■状態新品完全未開封ケースに若干色褪せがありますが凹み穴などは見つかりません。一度も開封しておりませんのでもちろん中身は指紋一ついておりません。■送料無料(らくらくメルカリ便)■注意事項◆商品受け取り後、48時間以内に受け取り連絡できない方のご購入はご遠慮ください。◆品質については主観です。購入場所に拘る方、完璧を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。◆モニターやカメラの仕様により、実際の商品の色合いと多少異なって見える場合がございます。予めご了承下さい。◆その他、いかなる理由がありましても購入後のキャンセルや返品には対応いたしかねます。やむを得ない事情がある場合に限り、キャンセル・返品を受け付けますが、その場合は手数料及び送料(発生した場合)を申し受けます。プチプチとダンボールにて厳重に梱包し発送致します即購入OKです#任天堂#Nintendo



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