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SONY PS4 本体 CUH-2100 ジェット・ブラック
商品番号 R19122233394
商品名

SONY PS4 本体 CUH-2100 ジェット・ブラック
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉型番　　SONYPlayStation4CUH-2100A　　　　　　　すぐに遊べるセットです❗️❗️◉カラー　ジェット・ブラック◉付属品　PS4本体（500GB）　純正コントローラー×1　電源ケーブル×1　HDMIケーブル×1　コントローラー用充電ケーブル×1　外箱あり　説明書あり◉動作確認　ゲーム起動、ソフト読み込み、コントローラー接続等遊ぶために必要な動作確認済です。◉清掃　PS4本体は消毒用エタノールで表面を拭き清潔にしています。　また、エアダスターで排熱口、USB差込口の埃を可能な限り除去しています。　コントローラーは分解し、手垢、埃を除去しエタノール消毒液で拭き、組み上げ後動作確認したものになります。◉初期化完了済。◉質問がありましたらご購入前に遠慮なくお伝えください。◉お支払い完了後24時間以内の迅速発送致します。◉評価後はいかなる場合でも対応致しかねますのでご了承ください。#ソニー#SONY#ps4#プレステ4#プレイステーション4#ゲーム#PS4#PS4本体　2200#PS4本体　2000#PS4本体　pro#PS4本体　プロ#プレステ本体#プレイステーション4#中古品#ソニー#PlayStation#送料無料#送料込み
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