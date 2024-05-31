ケアベア　アドバンス　品

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商品詳細
ゲームボーイアドバンスCareBearsCareQuest海外版 北米版、中古品です。起動のみ確認しています。説明書は読んでおりません。◆土日・祝日は発送できません。土日・祝日の前日のご購入は、正午以降になりますと週明け・祝日明けの発送となります。基本はお支払いの翌日に発送いたします。宅急便コンパクトでの発送となります。◆値引き及び値引き交渉はしておりません。コメントがありましても応対できません。自己都合での返品はお断りしております。もし商品に問題がある場合は必ず商品到着日を含め3日以内にご連絡下さい。
http://narcologia.ru/goods/reflector601664.html
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http://narcologia.ru/goods/unusable562474.html
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