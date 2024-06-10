NEO・GEO CD ネオジオCD本体【ソフト4本付き】

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商品詳細
ネオジオCD本体とソフト4本の出品です。本体の説明書はありませんが、ACアダプターやケーブルなどの付属品は購入時そのままの純正品が全て揃っています。動作確認もしておりますので、購入後すぐ遊んで頂けます。付属ソフトザ・キング・オブ・ファイターズ'94真サムライスピリッツ餓狼伝説3クイズキング・オブ・ファイターズ※6枚目の写真にありますが、コントローラーの1つのCボタンのみヘコみがあります。ご了承ください。発売からかなり年数も経っていますし、中古品であるということをご理解の上ご検討下さい。※返品等はお受け出来ませんのでご了承ください。#エス_エヌ_ケイ#SNK
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