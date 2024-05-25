新・人間革命　ワイド文庫　全巻セット＋その他

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データで学ぶ「新・人間革命」特別編 輝く女性のために | 創価学会仏壇 ...

新・人間革命 ワイド文庫第1巻〜第30巻上下（全巻）¥25,978計、31冊御書全集 1冊御書全集ブックカバーチャック付き（黒色）1点柄は写真6枚目をご確認くださいこちらの金額は1点いくらか忘れてしまいましたが、6,000円くらいで買えたかと思います他1冊、こちらはよかったら使ってください計、34点全てセットです全て本屋さんで購入しました御書全集は、少し使用しました確か2017年ごろ購入したと思います新・人間革命は、1巻のみ数ページパラパラと見ただけで他は全て未使用です2019年に購入しました段ボールに保管していました他1冊の本、写真⑧⑨枚目のものは使用済みですペンで線をひきましたこちらは貰いものです送料込み⭐︎出品したばかりなのでお値下げ交渉不可バラ売りはしておりませんご了承ください⭐︎新・人間革命、全巻セットのみでしたら¥2,3000に変更いたしますのでコメントください⭐︎今だけ26,000円から24,700円にお値下げ中⭐︎