任天堂　ゲームキューブ　動作確認済

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任天堂ゲームキューブ(オレンジ)・本体・ACアダプタ1個・コントローラ2個・テレビ接続用ケーブル・取扱説明書 (保証書期限切れのため店舗名を消させていただきます。)・GBAケーブル・ゲームボーイアドバンスワイヤレスアダプタ・どうぶつの森e+・カードeリーダー+・どうぶつの森カードe+16枚・ピクミン2・メモリーカード251(データ削除済)動作確認済みです。ゲームソフトもありますのでそのまま遊んでいただけると思います。目立った傷、汚れ等はありません。NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEOAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo