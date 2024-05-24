ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン＆スーパーファミコン ドラゴンクエスト…

●概要「ドラゴンクエスト25周年記念ファミコン＆スーパーファミコンドラゴンクエストI・II・III」スクウェア・エニックス●状態中古品であることをご理解いただいた上でご購入をお願いします。パッケージにやや目立つ傷があります。特典付きですが、中の特典(ちいさなメダル)は未開封です。ファミコン神拳奥義大全書も折り目無しです。また、Wiiがうまく起動出来ないためデータを消去しておりません。ご了承願います。●その他細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また喫煙、ペット購入等は行っていませんので、安心・安全にご利用いただけます。#スクウェア・エニックス#ゲーム#RPG#Wii#Wii#ドラクエ#ドラゴンクエスト#ファミコン#スーパーファミコン#25th#25周年



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