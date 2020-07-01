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商品詳細
「ロビンス基礎病理学」森亘監訳/桶田理喜監訳/Kumar/Cotran/Robbins 自然／医療・薬学・健康6年ほど前に使用していました。病理所見については、最新版ではありませんが、現在も変わらず、問題ありません。定価¥18000表紙は少し汚れがありますがそれ以外はきれいな状態です。
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