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内藤泰弘の世界展 パンフレット 公式アートブック トライガン 血界戦線
商品番号 G61124646276
商品名

内藤泰弘の世界展 パンフレット 公式アートブック トライガン 血界戦線
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内藤泰弘氏のデビュー25周年を記念した、初の大規模な展覧会「内藤泰弘の世界展」本展では代表作の「TRIGUN」と「血界戦線」を中心に、デビュー作品やネームなど、一挙公開いたします。あくまで古本であることをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。設定資料集画集イラスト集
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