可愛いだけじゃない式守さん　全巻

可愛いだけじゃない式守さん全巻とポスターカード12枚・しおり2枚セットです。多少、黄ばみはありますが目立った傷はありませんので通読できます。コメントがありましたので、よろしくお願いいたします。値下げは、考えています



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