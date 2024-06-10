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評価額　240万円　相澤道子　油絵
商品番号 B91629912015
商品名

評価額　240万円　相澤道子　油絵
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。東郷青児に師事を受け、人物を得意としています。106回二科展を見ましたが、ご高齢者ながらも力強いタッチで書かれていました。　この作品も丹念に着色された巧みに描写され、背景の赤色が鮮烈な刺激を感じる一枚です。　素敵な為　絵画を中心に写真を載せました。⚫　画家　相澤道子　1935年　茨城県に生まれる二科会会員、会員努力賞などあり　　　美術名鑑　30万円/号となりますので、8号で240万円となります。　略歴などは、ネット引用ですので、ご確認して下さい。⚫　絵画　F8油絵　題名　赤い蝶　ていねい描かれた美人画で、背景に赤色の蝶々が舞い元気をもらいます。　⚫付属品豪華額縁　サイズ　約65×55×5㎝　良好　小キズ、スレ等ございます。⚫箱　タトウ箱◎　経年の痛み等ある場合がございます、写真を参考に、中古品とご理解いただきまして、ご検討をお願いします。◎　ぜひ飾っていただきたく、格安スタートとしました。　45,000円　6/4⚫　1％値下げしました。　44,550円　6/16⚫　ボーナス値下げ更に2%値下げしました。　　43,659円　6/23ていねいな描写赤いの背景が鮮やか油絵絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/update75395.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln655902.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture903241.html
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