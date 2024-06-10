評価額　240万円　相澤道子　油絵

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。東郷青児に師事を受け、人物を得意としています。106回二科展を見ましたが、ご高齢者ながらも力強いタッチで書かれていました。 この作品も丹念に着色された巧みに描写され、背景の赤色が鮮烈な刺激を感じる一枚です。 素敵な為 絵画を中心に写真を載せました。⚫ 画家 相澤道子 1935年 茨城県に生まれる二科会会員、会員努力賞などあり 美術名鑑 30万円/号となりますので、8号で240万円となります。 略歴などは、ネット引用ですので、ご確認して下さい。⚫ 絵画 F8油絵 題名 赤い蝶 ていねい描かれた美人画で、背景に赤色の蝶々が舞い元気をもらいます。 ⚫付属品豪華額縁 サイズ 約65×55×5㎝ 良好 小キズ、スレ等ございます。⚫箱 タトウ箱◎ 経年の痛み等ある場合がございます、写真を参考に、中古品とご理解いただきまして、ご検討をお願いします。◎ ぜひ飾っていただきたく、格安スタートとしました。 45,000円 6/4⚫ 1％値下げしました。 44,550円 6/16⚫ ボーナス値下げ更に2%値下げしました。 43,659円 6/23ていねいな描写赤いの背景が鮮やか油絵絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...油彩絵の具