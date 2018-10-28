Nintendo Wii 本体　リモコン　コントローラー　ヌンチャク

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NintendoWiiRV-S-KJcolor:BLACKゲーム機本体種類:Wiiポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo＊Wiiスポーツ用のリモコン ２個＊ヌンチャク 2個＊コントローラー 2個＊Wiiリモコンジャケット 2個(リモコンジャケットは装着してあります)＊ソフト 5個ソフト内すべて初期化してないです。使ったままのデータが入っていますので使用前初期化してくださいm(__)m古いのでキズ、リモコンジャケット色褪せあります。