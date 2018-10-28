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Nintendo Wii 本体　リモコン　コントローラー　ヌンチャク
商品番号 F27850960823
商品名

Nintendo Wii 本体　リモコン　コントローラー　ヌンチャク
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoWiiRV-S-KJcolor:BLACKゲーム機本体種類:Wiiポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo＊Wiiスポーツ用のリモコン　２個＊ヌンチャク　2個＊コントローラー　2個＊Wiiリモコンジャケット　2個(リモコンジャケットは装着してあります)＊ソフト　5個ソフト内すべて初期化してないです。使ったままのデータが入っていますので使用前初期化してくださいm(__)m古いのでキズ、リモコンジャケット色褪せあります。
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