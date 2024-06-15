キングダム 全巻（1〜69巻）

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「キングダムコミック全巻」（1巻〜69巻）原泰久全巻新品での購入です。基本的に一回しか読んでいませんので、比較的綺麗な状態ですが、小さな傷や焼けもありますので、あくまでも中古品として了承してください。#原泰久#原_泰久#本#コミック／コミック