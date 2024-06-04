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コンピュータの構成と設計 第5版 上
商品番号 T48682463154
商品名

コンピュータの構成と設計 第5版 上
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「コンピュータの構成と設計第5版上」成田光彰/デイビッド・A・パターソン/ジョン・L・ヘネシー定価:￥4620学生の頃使用していましたが、現在使用しなくなったためこちらに出品いたします！若干の使用感はございますが、書き込みや折れ、目立った汚れ等はございません！#成田光彰#成田_光彰#デイビッド・A・パターソン#ジョン・L・ヘネシー#本#コンピュータ／コンピュータ
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