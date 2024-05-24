ファミコン未使用品　☆超レア☆　ホーリーダイヴァー

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商品詳細
ファミコンの「ホーリーダイヴァー」になります。発売当時から密閉して暗所にて保管してあった物です。擦れや多少の色落ちはあるかも知れませんので、写真をよくご確認の上ご購入お願い致します。発送時は専用BOXにて発送致します(._.)
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