スーパースター　ブランケット

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商品詳細
スーパーマリオmeetsGELATOPIQUEキャラクターブランケットサイズ：約縦80×横130cm素材：ポリエステル96%、ナイロン3%、ポリウレタン1%◎新品未開封、即購入OK出品迷っているため急に取り下げる可能性あります。#マリオ#ジェラピケ#ジェラートピケ#ブランケット#ピクミン#スーパーマリオブラザーズ#一番くじ#USJ#ユニバ#ニンテンドーワールド#任天堂#ニンテンドー#マリオカート#マリオパーティ#SUPERMARIO#nintendo
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