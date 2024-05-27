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獣電戦隊キョウリュウジャー デーボス レンジャーキー 海賊戦隊ゴーカイジャー
商品番号 D81352918779
商品名

獣電戦隊キョウリュウジャー デーボス レンジャーキー 海賊戦隊ゴーカイジャー
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定デーボスレンジャーキーデスリュウジャー、キョウリュウネイビー、キョウリュウシアン、キョウリュウグレーのみ開封済みシール貼り付け済み(予備シールあり)他デーボスレンジャーキーは未開封(シール各2枚ずつ未使用)、全デバイス未使用品となります。箱には潰れなどダメージありますが本体は綺麗な方かと思います。メモリアル版に未収録のキーが多いので、今から集められる方におすすめです。お受け取り、評価速やかに行える方のみご購入ください。値下げ対応不可
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