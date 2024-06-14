NINTENDO SWITCH プロコン付き

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ動作確認済初期化済本体は2021年に新品で購入しました。プロコントローラーは2022年に新品で購入しました。本体にはガラスフィルムが貼ってあります。SDカードは付属していません。本体付属のJoy-Conストラップと、プロコン充電用USBケーブルは未使用です。値下げ交渉は受け付けておりません。質問がある場合はコメント欄でお願いします。#任天堂#Nintendo
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