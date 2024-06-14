⭐️希少⭐️美品⭐️最終値下げ⭐️15YEARS-ANNIVERSARY BOX

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「15YEARS-ANNIVERSARYBOX-」globe#globe#CD・DVDディスク枚数:20収録時間:1219分1stアルバムから企画アルバムを含むglobeの全アルバムと「SpicyGirls」を収録。デビュー15年の集大成、名曲揃いの渾身のベストアルバム。数量限定生産小室哲哉直筆サイン入り特殊パッケージ仕様同梱特典■Tシャツ(フリーサイズ)小室哲哉の楽曲提供ニュースetc…ザワザワする中、globeデビュー15周年記念、珠玉の名曲の集大成ベスト!!「FeelLikedance」「Isthislove」「DEPARTURES」国民的大ヒット曲をうみだしてきたglobe。3パターンのパッケージから選べます!(AVCG-70077~96/B~N)全ALBUM+大盛り上がりのLIVE映像/クリップ集+未発売のPV/TV出演映像などをこの1パッケージで完全コンプリート!!さらになんと!ひとつひとつのパッケージに小室哲哉が心を込めて書いた直筆サイン入り特殊パッケージ仕様!!(AVCG-70097~101/B~C)いつまでも忘れられない、いつまでたっても歌い継がれるアノ大ヒット曲の中から、小室哲哉が50曲をセレクト!!(AVCG-70102~4)カラオケ人気ランキングTOP28曲に加え、「GetWild(TMNETWORK)」+「SpicyGirls(SINGLE「GetWild」のカップリングの新曲)」の、計30曲を収録した、「おいしいトコどり」盤です!!