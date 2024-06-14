

大正13年 竹久夢二【婦人クラブ】1巻5号 ハードカバー 木版口絵 巴水 博-



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絵入歌集 暮笛 大正5年初版 作：竹久夢二｜長島書店オンラインストア ...



日米の「夢二式美人」が初の同時展示。髙島屋で「生誕135年 竹久夢二展 ...



オリジナル木版画 竹久夢二専門画廊 港屋



時の旅アート2022》竹久夢二・中原淳一・小林かいち「大正ロマン・昭和 ...



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竹久夢二 300ピースパズル「黄色いくだもの」 ｜ 婦人之友社 生活を ...



少女世界」第21巻5号 竹久夢二挿絵多数入 博文館 大正15年 : 古書 古群 ...



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葉祥明さん 絵画 数々の賞を受賞 soroban-no1.com

竹久夢二・・婦人クラブ 1924年9号 （八拾銭・送料二銭）表紙・竹久夢二「秋」木版 その他木版口絵全て揃っております。★当時のハードカバーに綴じられた状態です。「大変な珍品」およそ100年近い時代を経ております、破れ しわ やけ等 いたみあります、作品の細部にわたる説明をつくせませんことご了承下さい。・少しでもご不安方はご入札はお控えください。・色味に差異が生じる場合があります、その際はご容赦ください。・現状お渡しですので、画像をよくご覧いただきご検討をお願い致します。★画像⑦頁は破れありますが、版画には影響ありません