【初回盤】TROUBLE TOUR 2020 A（Blu-ray） 浜崎あゆみ

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浜崎あゆみ、全国ツアー後の「引退」憶測が広がる理由 ファンからは ... 浜崎あゆみ、全国ツアー後の「引退」憶測が広がる理由 ファンからは ...



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浜崎あゆみ、ツアー全36公演中止「心がちぎれる想いです」 | ORICON NEWS 浜崎あゆみ、ツアー全36公演中止「心がちぎれる想いです」 | ORICON NEWS



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【初回盤】TROUBLETOUR2020A～サイゴノトラブル～FINAL（Blu-ray）浜崎あゆみ購入後、何度か再生し保管しておりましたが、部屋の整理のため出品します。特典としてついてきたポストカードもお付けします。素人保管のためご容赦頂ける方のみでお願いします。※動作未確認です。定価:8,030円(以下、サイトより)2020年10月2日開催オンラインライヴ「ayumihamasakiTROUBLETOUR2020A～サイゴノトラブル～FINAL」のDVD/Blu-ray発売決定！サイゴノトラブル完結。2020年2月よりスタートしたものの、初日2公演のみの開催で中止を余儀なくされた、ファンの間で“幻のライヴ”と呼ばれていた「サイゴノトラブル」ツアーを、一夜限りのオンラインライヴとして再現。そんなスペシャルステージを、新たに編集し直した完全版としてパッケージ化！【収録曲】01.LABYRINTH02.WHATEVER03.AndThen04.ManyClassicMoments05.Jump!06.ThissideofMe07.Bye-byedarling08.POWDERSNOW09.Itwas10.ayu-roMega-Mix11.ShakeIt?12.Lelio13.JEWEL14.MadWorld15.CatcherInTheLight(tskrmx)16.talkin'2myself17.WEWISH18.SIGNAL19.TellAll20.Lovesong21.independent22.Trauma～AUDIENCE～flowergarden23.Boys\u0026Girls24.windingroad25.MYALL#浜崎あゆみ#ayu#あゆ