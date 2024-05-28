TWENTY FOUR DVDコレクターズ・ボックス シーズン1〜8

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TWENTYFOURDVDコレクターズ・ボックスシーズンI〜VIII1〜8になります。シーズン2のみ中古品で購入し外箱がありません(写真3、4、5枚目)。他は新品で購入し自宅保管していました。シーズン2以外は1～2回視聴したのみですので全体的にキレイです。中古品をご理解の上よろしくご検討お願いします。#キーファー・サザーランド#CD・DVD#24#シーズン1〜8