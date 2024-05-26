10cm着せ替えぬいぐるみ 桜木花道、水戶洋平SLAM DUNK

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ご覧頂き誠にありがとうございます。サイズ:10cm新品、未使用10cm本体+特典（1体6800円）2体一緒に購入した場合の価格は12,600円です。手で腹をつまむと、きしむ音がすることがあります。メイク無料（購入時にお知らせください）即購入可能検索#ぬいぐるみ服20cm#着せ替えぬいぐるみ#アイドルぬいぐるみ#20cm着せ替えぬいぐるみ