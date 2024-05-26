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レトルト ラバーマスコットコレクション ローソン 7種
商品番号 X65763855490
商品名

レトルト ラバーマスコットコレクション ローソン 7種
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 7,095 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中身確認の為、箱から出しました。袋は全て未開封です。⚠️※※写真に台座と箱が写ってませんが、もちろん一緒に発送させて頂きます※※レトルトローソン限定ラバーマスコットコレクション1.レトクマ（白黒）2.レトクマ（茶）3.レトカニ＆ハト4.ガオルト（シルバー）5.ガオルト（ブラウン）6.レトルトくん7.虫とりレトルトくん以上の7種類です！バラ売り❌箱は潰して発送致します。お品は緩衝材を施し梱包。何か質問等ありましたらお気軽にどうぞ^^*
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