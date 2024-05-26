レトルト ラバーマスコットコレクション ローソン 7種

中身確認の為、箱から出しました。袋は全て未開封です。⚠️※※写真に台座と箱が写ってませんが、もちろん一緒に発送させて頂きます※※レトルトローソン限定ラバーマスコットコレクション1.レトクマ（白黒）2.レトクマ（茶）3.レトカニ＆ハト4.ガオルト（シルバー）5.ガオルト（ブラウン）6.レトルトくん7.虫とりレトルトくん以上の7種類です！バラ売り❌箱は潰して発送致します。お品は緩衝材を施し梱包。何か質問等ありましたらお気軽にどうぞ^^*



ゲーム実況者『レトルト』ラバーマスコットコレクション《ローソン ...



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8/19(土)～「レトルト ラバーマスコットコレクション」を発売 ...



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ローソンのレトルトラバーマスコット対象店舗は?売り切れ？予約可 ...



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