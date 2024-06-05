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エイトアイズ　箱説付き　ファミコン
商品番号 Y64021249038
商品名

エイトアイズ　箱説付き　ファミコン
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 12,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品説明をよくお読み下さい★◎即購入◎状況を見て価格変更します✕バラ売り不可✕2023/5/27本体、端子部、アルコール消毒・動作確認済動作確認していますが商品到着後の動作保証バックアップ電池の保証はございませんニューファミコンにて動作確認しておりますが、全ての機種での動作保証は出来ませんのでご了承のうえご購入お願いいたします【注意事項】※説明書シミ、箱傷みあり※※状態は写真を見てご判断お願いします※※購入者様の都合で返品はご遠慮ください※※購入=商品説明を読み、商品状態に納得いただいたものと判断させていただきます※※気になる箇所があれば写真撮影しますので購入前に必ずコメント下さい※※宅急便コンパクト発送※日時指定はコメント下さい他にも出品していますので覗いてみて下さい↓↓↓↓↓#kenのファミコン出品一覧ファミコンファミコンカセットファミコンソフトFCレトロゲームエイトアイズエイト・アイズ
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