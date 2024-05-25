ポケモンカードゲーム　クレイバースト ×1BOX とスノーハザード×1BOX

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商品詳細
ポケモンカードゲーム クレイバースト×1BOXポケモンカードゲーム スノーハザード×1BOXシュリンク付きの計2BOXです。新品未開封となります。7/2923333円→23000円へ値下しました。【以下の点にご注意願います】○すり替え防止のため、返品・返金はお受けできません。○未開封のシュリンク付きのものとなりますので、中身での評価はご遠慮ください。あくまで商品の状態などでの評価をお願い致します。○らくらくメルカリ便での発送を予定しております。薄めのぷちぷちで包んだ後、箱に入れて発送します。※トラブル防止のため、購入後の返品、返金、クレームは無しでお願いいたします。新品未開封品です。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly798484.html
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