スラストマスター T300 RS GT PS5/PS4/PC 新品

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商品詳細
#☆TAKAEMI☆の他の商品はこちらから♡・ メーカー：Thrustmaster・ プラットフォーム：PS3/PS4/PS5/PC◆最新リアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモSPORT」オフィシャルステアリングコントローラー◆ラバーコーティング済スポーツステアリングとクラッチペダル付フルメタル製3ペダルセット◆リアルなドライビングを体験できる次世代フォースフィードバックシステム内蔵GT仕様の着脱式ステアリングホイール：フルメタル仕様の3ペダルセット\"T3PAGTEDITION\"：静穏性と耐久力を兼ねたデュアルベルトシステム：H.E.A.R.T.（ホール効果精密技術）による優れた耐久性と安定性：PS5/PS4/PS3オフィシャルライセンス製品：PS4/PS3にオフィシャル対応なので安心してご利用できる。ステアリングホイールには、PS4準拠のボタン(PS、OPTION、SHAREボタン含む)が内蔵されているので、ハンドルから手を放すことなくシステムメニューの操作、ゲーム画面の録画・配信が可能ステアリング、ペダル交換拡張システム“EcoSystem”対応：さらにハイレベルなドライビングを望むドライバーに対応するため、「T300GT」は、拡張システム“EcoSystem”に対応。3ペダルセット「T3PA-PRO」、Hパターンとシーケンシャルシフト対応のシフター「TH8A」、交換用ステアリング「TMLeather28GTWheelAdd-On」と組み合わせることでよりリアルなドライビングを楽しめる。※沖縄・離島は送料2,500円かかります、ご注意ください。即購入可※発送は平日のみ（土・日・祝日以外）行っております金曜日午後から日曜日までのご注文は、翌週の月曜日の発送となります。ご了承ください。#ハンコン#コックピット#レーシング#レーシングゲーム#TrakRacer#Moza#Simagic#Fanatec#Thrustmaster#グランツーリスモ#アセットコルサ#Playseat#プレイシート#Simucube#Nextlevel#logitech#logicool#MOZA#T300RSGT
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