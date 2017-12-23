EXO シウミン トレカ ミーグリ ポストカード セット

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商品詳細
_・ミーグリポストカード2017.12.23（土曜日）EXOPLANET#4THEelyxionで御本人から手渡しで頂いたポストカードです。透明の袋に入れてアルバムへとしまっておりました。大事にしていただける方へお譲りしたいです。目立つ傷はございませんが、素人管理になりますので気にされる方、美品をお求めの方はご遠慮下さい。・EXOシウミンXIUMINトレカセット29枚折れ防止、防水対策をして発送致します。SUMの2枚あるトレカの周りが少し黄色く見えます。暗所にてどちらも保管しておりましたが素人保管、海外製品のため初期スレ等ある場合がございます。神経質な方は購入をお控えくださいませ。値下げ不可❌即購入⭕️希望価格等応じません。#EXO#XIUMIN#シウミン#MAMA#GROWL#XOXO#WOLF#overdose#exodus#LOVEMERIGHT#SINGFORYOU#EXACT#COMINGOVER#FORLIFE#HEYMAMA#SUM#シーグリ#NATUREREPUBLIC#ミーグリ#elyxion#ポストカード#トレカ_
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