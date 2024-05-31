ハチ(米津玄師) 南方研究所【RAID POP(MV絵コンテ\u0026原画集)】

米津玄師さん(ハチ名義)もメンバーの一人として活動されていたサークル南方研究所発行『RAIDPOP』になります。内容は、ハチさん名義時代の『ワンダーランドと羊の歌』を筆頭に『WORLD’SENDUMBRELLA』『沙上の夢喰い少女』『clocklockworks』のMVで使用された絵コンテ\u0026原画集になっております。現在同時にコチラの原画集にも掲載されているMVが収録されたDVD『南方研究所映像集001[ageingnook』等のレア商品も出品させて頂いております。併せて御覧頂ければ幸いです。↓#なかむー研究所複数お買い求め希望の方は、メルカリの新機能【まとめ買い依頼】ボタンを押し、希望の商品を選択して依頼を出して頂ければ対応させて頂きますので、是非ご活用頂ければ幸いです。発送は御購入より36時間以内に【ネコポス(匿名配送送料込み)】にて行わせて頂く予定です。その他、御質問やお値下げ交渉等御座いましたらお気軽にコメント欄より宜しくお願い致します。



米津玄師ハチ名義のボカロ曲「砂の惑星」MV公開、南方研究所と5年ぶり ...



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ハチ（米津玄師）新曲「砂の惑星」南方研究所が手がけたMV公開 | Daily ...



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ハチ MV「clock lock works」HACHI



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ハチ『砂の惑星』MV公開！！映像制作は「南方研究所」！ – 画像一覧（4 ...



ハチ MV「WORLD'S END UMBRELLA」HACHI



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