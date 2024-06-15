即購入◉ ソンガン　トレカ

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商品詳細
ソンガンアジアファンミーティングツアー、韓国限定トレカです。Aset、Bset1つずつ5枚セット×2合計10枚新品未開封になっています。#ソンガン #송강 #songkang#moment
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