丸善 HGS 分子構造模型 G型

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商品詳細
丸善HGS分子構造模型G型ボンドG-5（プラスチック製の部品）が1本欠品していますまた、箱の間仕切りは1枚しか残っていませんそれ以外は全て揃っているかと思います全体的に多少の汚れ、使用感があります製造年が記載されていないので詳細な製造年は分かりませんが、説明書に載っている郵便番号が3ケタであるため相当に古いものかと思われます
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