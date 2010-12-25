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丸善 HGS 分子構造模型 G型
商品番号 S16803468218
商品名

丸善 HGS 分子構造模型 G型
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 4,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丸善HGS分子構造模型G型ボンドG-5（プラスチック製の部品）が1本欠品していますまた、箱の間仕切りは1枚しか残っていませんそれ以外は全て揃っているかと思います全体的に多少の汚れ、使用感があります製造年が記載されていないので詳細な製造年は分かりませんが、説明書に載っている郵便番号が3ケタであるため相当に古いものかと思われます
http://narcologia.ru/goods/forthcoming46392.html
http://narcologia.ru/goods/cotton19361.html
http://narcologia.ru/goods/troupe395811.html
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