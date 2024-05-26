ハロー！！キョンシーズ　幽玄道士グラフィティ　オールカラー

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商品詳細
キャラクターの本名やプロフィール、特別なエピソード等盛りだくさんのオールカラー本です。当時キョンシーが大好きで毎日のように見ていました！外側に経年劣化はありますが、中は良好です。お探しの方、大事にしてくださる方に。
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