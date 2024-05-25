＊現状品＊ラブライブ Blu-ray ブルーレイ おまとめセット！

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お値下げ！5500→4000#iinamiレコード＿＿商品情報＿＿☆商品名：ラブライブサンシャイン1×26.7(特典なし) ラブライブ2ndSeason1～7（特典未確認） ラブライブ虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会×3状態：ジャケット傷汚れ。詳細確認しておりませんので、プレーヤーによっては、音飛び・映像飛びの可能性がございます。ご理解頂いた上でお買い求め下さいませ。円盤に傷汚れあり。※【現状お渡し品】ですので、写真には載っていないキズ・汚れがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。付属品：画像の物全てになります。※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問いただき、ご納得の上ご購入お願い致します。ITDM8BCP0JE8ディスクG