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【匿名配送】ファイナルファンタジー　ボールペン　マスキングテープ　USJ公式
商品番号 T32892097926
商品名

【匿名配送】ファイナルファンタジー　ボールペン　マスキングテープ　USJ公式
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジー7FF7クラウドのジェットストリーム4色ボールペンとシャーペンファイナルファンタジーマスキングテープUSJでファイナルファンタジーコラボの際に購入したクラウドの多機能ボールペンとマスキングテープです。ジェットストリームインクで書き味なめらか長期自宅保管しておりました。そのためインクが出るか不明ですが、その際は対応の芯に交換補充していただければご使用できます。両方とも未開封です。目立った傷、汚れなどありませんが個人所有のものですので、細かい傷などお気になさる方はご遠慮ください。プチプチに包んで発送します。値下げ交渉はご遠慮ください。コメントなしで即時購入大歓迎です。複数同時購入の場合はコメントいただければ、配送費をまとめる分を引いたページを作成させていただきます。同時購入により、サイズが大きくなることで配送費が嵩む場合はコメントで見積り金額ご連絡し調整させていただきます。筆記具の種類···ボールペン#ファイナルファンタジー#FF#ff7#クラウド#JETSTREAM#マスキングテープ
http://narcologia.ru/goods/kindness379805.html
http://narcologia.ru/goods/organization947862.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei921671.html
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