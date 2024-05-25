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美品 YOASOBI THE BOOK 完全生産限定版 CD付
商品番号 K79880151173
商品名

美品 YOASOBI THE BOOK 完全生産限定版 CD付
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,229 円
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商品詳細

THEBOOKLimitedEdition1stEP初回限定版のレア商品です。CD1度取り込んだのみ、美品です！目立つ汚れ等ありません。ブックレット(歌詞カード)+CD値下げ可即日発送
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