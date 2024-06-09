【美品】自動車技術ハンドブック 10冊セット

自動車技術会ハンドブックです。さっと読んだ程度の美品です。定価52,600円の商品になります。1冊ずつでの購入申込は受け付けておりませんので、ご了承いただけますと幸いです。【商品情報】自動車技術ハンドブック 10冊セット 第1分冊 基礎・理論編 2015年12月発行556ページ6050円第2分冊 環境・安全・情報編 2015年12月発行206ページ4400円第3分冊 人間工学編 2016年3月発行615ページ6050円第4分冊 設計（デザイン・車体）編 2016年5月発行302ページ4950円第5分冊 設計（パワートレイン）編 2016年8月発行357ページ4950円第6分冊 設計（シャシ）編 2016年6月発行285ページ4950円第7分冊 設計（EV・ハイブリッド）編 2016年2月発行577ページ6050円第8分冊 試験・評価（パワートレイン）編 2016年9月発行165ページ4400円第9分冊 試験・評価（車両）編 2016年10月発行397ページ4950円第10分冊生産・品質編 2016年11月発行397ページ4950円10冊合計 定価51700円(税込)