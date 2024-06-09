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【美品】自動車技術ハンドブック 10冊セット
商品番号 T26496574290
商品名

【美品】自動車技術ハンドブック 10冊セット
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 16,914 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自動車技術会ハンドブックです。さっと読んだ程度の美品です。定価52,600円の商品になります。1冊ずつでの購入申込は受け付けておりませんので、ご了承いただけますと幸いです。【商品情報】自動車技術ハンドブック　10冊セット　第1分冊　基礎・理論編　　　2015年12月発行556ページ6050円第2分冊　環境・安全・情報編　2015年12月発行206ページ4400円第3分冊　人間工学編　2016年3月発行615ページ6050円第4分冊　設計（デザイン・車体）編　2016年5月発行302ページ4950円第5分冊　設計（パワートレイン）編　2016年8月発行357ページ4950円第6分冊　設計（シャシ）編　2016年6月発行285ページ4950円第7分冊　設計（EV・ハイブリッド）編　2016年2月発行577ページ6050円第8分冊　試験・評価（パワートレイン）編　2016年9月発行165ページ4400円第9分冊　試験・評価（車両）編　2016年10月発行397ページ4950円第10分冊生産・品質編　2016年11月発行397ページ4950円10冊合計　定価51700円(税込)
http://narcologia.ru/goods/reflector819764.html
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