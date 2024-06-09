44冊】デート・ア・ライブ22冊＋3冊 アンコール11冊 バレット8冊 ...

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商品詳細
以下内訳になります。デート・ア・ライブ 1〜22デート・ア・ライブ アナザールートデート・ア・ライブ マテリアル 1〜2デート・ア・ライブ アンコール 1〜11デート・ア・バレット 1〜8シリーズが完結したため、本棚整理も兼ねて出品します。3年前ほどから読み始めたため、ひどい日焼け等はない認識ですが、状態等気になる方はご連絡をお願いします。#橘公司#橘_公司#つなこ#本#日本文学／小説・物語
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