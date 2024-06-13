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- 油彩画F８号(38.0×45.5)奥入瀬の秋 額無し
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商品詳細
四季折々の奥入瀬渓流を描いています。その素晴らしさを感じていただければ幸いです。作者 相馬賢二日展入選 示現会佳作賞受賞 県展最高賞受賞示現会会員 絵画の種類 油彩画
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